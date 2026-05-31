Spirit y Gotham regresan a la NWSL con victoria tras su paso por la Concacaf

El Spirit, que cayó derrotado en la final de la Concacaf ante el Club América, derrotó por 2-1 al Seattle Reign con la colombiana Leicy Santos abriendo el marcador.

Por su parte, el Gotham, que entrena el español Juan Carlos Amorós y que fue semifinalista en el torneo continental, se impuso por 1-0 al Houston Dash.

En otros partidos de la jornada, el San Diego Wave -actual líder del campeonato- derrotó por 0-2 al Chicago Stars con un gol de la brasileña Dudinha.

Además, la mexicana Kiana Palacios anotó uno de los goles del Utah Royals en el empate por 2-2 frente al Portland Thorns.

El San Diego Wave lidera la NWSL con 25 puntos, con el Spirit y el Gotham situados a cuatro puntos, pero con dos partidos menos.

Tras esta jornada, la NWSL entra en un parón durante todo el mes de junio coincidiendo con la disputa en Estados Unidos, México y Canadá del Mundial de la FIFA.