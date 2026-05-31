Tchouaméni lamenta que su altercado con Valverde se exagerase y niega cualquier problema

"Evidentemente, pasó algo, todos lo habéis oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", declaró este domingo Tchouaméni, en una rueda de prensa en Clairefontaine, donde se concentra la selección francesa antes del Mundial de fútbol.

Los dos jugadores resultaron multados por el altercado con 500.000 euros cada uno.

El medio francés del Real Madrid ya había comentado el incidente en un mensaje en redes sociales, pero es la primera vez que lo hace en una rueda de prensa.

"He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página", indicó.

"Con 'Fede' tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema", aclaró.