885 Capital se convierte en el accionista mayoritario del Leganés

Sumado al 14,86% que ya poseía previamente, 885 Capital pasa así a controlar el 99,1% de las acciones del club, consolidándose, como el accionista mayoritario de la entidad, según informó el conjunto 'pepinero'.

"885 Capital se dedicará al club y a su afición con una visión a largo plazo, con un enfoque de crecimiento moderno y basado en datos. Estamos agradecidos por los cimientos que se han construido y esperamos fortalecer el club tanto dentro como fuera del campo", afirmó.

Asimismo, el grupo de inversión designó como nuevo presidente del club a Eduardo Cosín, quien hasta la fecha desempeñaba las funciones de vicepresidente ejecutivo de la entidad, como relevo de Jeff Luhnow.

‘Tras haber trabajado junto a esta organización y sus seguidores durante los últimos años, comprendo lo que este club significa para la ciudad, y me comprometo a construir un futuro del que los aficionados puedan sentirse orgullosos", dijo Cosín.

Por último, el club madrileño, que consiguió la permanencia en la Liga Hypermotion, informó de que este martes, el nuevo presidente dará una rueda de prensa en el Estadio Ontime Butarque para detallar "la nueva hoja de ruta del club y los principales objetivos y visión institucional que marcarán esta nueva e ilusionante etapa".