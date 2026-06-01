Bielsa asegura que no tiene ninguna diferencia con Suárez y que optó por otros jugadores

En una conferencia de prensa, el entrenador argentino recordó la despedida del 'Pistolero' de la selección y que al momento de irse el actual jugador del Inter Miami apuntó que prefería dejar su espacio en el equipo para el desarrollo de algunos jugadores jóvenes.

"Luego el comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez. Opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma puedan constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", dijo Bielsa.

El pasado 1 de abril, el delantero abrió la puerta a su regreso con la Celeste, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", dijo 'el Pistolero' a los medios tras el entrenamiento de su equipo.

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar", añadió.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con un empate 0-0. Poco después del anuncio, Suárez fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Al no ser convocado, el exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid cerró su participación mundialista con cuatro actuaciones tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Goleador histórico de Uruguay con 69 goles en 143 partidos disputados, Suárez disputó 16 encuentros en Copas del Mundo. EF