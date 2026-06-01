Boquete, sobre Alexia Putellas: "Perdemos al gran referente del fútbol femenino español"

Durante la presentación en Madrid de la exposición fotográfica 'Goals for Hope', Boquete reconoció a EFE que el cambio de etapa de Putellas es "una pena". "Perdemos al gran referente del fútbol femenino español y nos gustaría que siguiese en nuestro país, que siguiese en nuestra liga", afirmó.

Aunque, desde su punto de vista, también es "muy entendible" que después de ganarlo todo como futbolista "quiera irse en su mejor momento, quiera irse ganando, dejando un poco el recuerdo en el mejor momento posible y aprovechar la oportunidad de poder vivir otro tiempo de experiencias".

En este sentido, se mostró "contenta" de que Putellas "pueda irse, digamos, en sus términos" y de que no tenga "una salida a lo mejor un poco distinta como hemos visto en tantos tanto a nivel femenino como masculino", agregó.

Sobre los dos próximos choques que disputará la selección española femenina esta misma semana a fin de intentar sellar su clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027 sin tener que pasar por la repesca, la que fuera capitana de España señaló que las pupilas de Sonia Bermúdez "están en buen momento" para afrontar "un partido súper importante y 'súper motivante' contra Inglaterra", con lo cual "es una concentración interesante".

En este sentido, Boquete puntualizó que a veces "jugar siempre por la excelencia y por ser siempre las mejores no es fácil" y avisó de que los españoles, como aficionados, se están "acostumbrando a que siempre ganan, no solo partidos sino títulos, y pasará que alguna vez no lo hagan".

Para ella, el mensaje que la selección manda "como equipo de buscar siempre esa excelencia es fantástico, así que esperemos que le vaya bien", concluyó.