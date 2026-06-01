Central Español le da un nuevo golpe a un Peñarol que no levanta cabeza

Un golazo de Lucas Pino a los 101 minutos selló la victoria del conjunto dirigido por el argentino Diego Osella en un juego que el Aurinegro afrontaba en ese momento con nueve futbolistas por las expulsiones de Lucas Ferreira y Eric Remedi.

Ambos jugadores se perderán el próximo encuentro que disputará Peñarol, al igual que el atacante Matías Arezo, expulsado cuando se encontraba en el banquillo luego de haber sido reemplazado.

El triunfo de Central Español cortó una racha de tres victorias al hilo de Peñarol por la Liga Uruguaya, aunque llegó también en un momento en el que el conjunto de Diego Aguirre está duramente golpeado por su mediocre presentación en la Copa Libertadores.

Allí perdió el pasado miércoles en casa ante el colombiano Independiente Santa Fe y acabó en el último lugar de su grupo, lo que lo dejó sin octavos de final y sin Copa Sudamericana.

Mientras tanto, el Palermitano, uno de los tres equipos que ascendieron para esta temporada, llegó a seis puntos en el Intermedio y lidera el Grupo A con Peñarol y Cerro Largo.

Más abajo, Racing tiene cinco enteros, Liverpool suma cuatro, Boston River y Cerro tienen tres y Defensor Sporting cierra con apenas una unidad.

Este lunes, en el otro partido de la jornada, Liverpool venció por 0-1 a Boston River con una anotación de Lucas Acosta. El fin de semana, Racing y Defensor igualaron 0-0 y Cerro Largo venció por 2-0 a Cerro.

Por el Grupo B, Progreso venció por 1-2 a Danubio, Montevideo City le ganó por el mismo resultado a Albion y Montevideo Wanderers goleó por 2-5 a Juventud.

Además, Deportivo Maldonado venció por 3-0 a un Nacional que también vive un momento delicado, aunque logró el tercer puestro de su grupo en Libertadores y en el segundo semestre del año disputará la Sudamericana.

Dicha zona es liderada por Deportivo Maldonado, que también manda en la Tabla Anual acumulada.