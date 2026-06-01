Parlasur repudia la inestabilidad en Bolivia y exige respeto al orden democrático

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) manifestó su enérgico rechazo y profunda preocupación por la situación de inestabilidad institucional y los recientes episodios de violencia que afectan a Bolivia.

La postura fue adoptada durante la sesión ordinaria del organismo realizada en Paraguay, bajo la presidencia del diputado nacional Rodrigo Gamarra (ANR HC), quien encabezó el encuentro en representación del bloque regional.

A través de una declaración oficial, el órgano legislativo ratificó su compromiso con la defensa del orden constitucional y del sistema democrático en los países miembros del Mercosur.

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Llamado a evitar posiciones extremas

En el documento, el Parlasur exhortó tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana a deponer posturas extremas y a encauzar cualquier diferencia dentro del marco institucional.

Asimismo, instó al cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes y a la preservación de los mecanismos democráticos establecidos para la resolución de conflictos políticos y sociales.

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Los parlamentarios sostuvieron que cualquier alteración del orden constitucional representa una amenaza para la estabilidad regional y para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Énfasis en la cláusula democrática

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la reivindicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, considerado uno de los principales instrumentos de resguardo institucional del bloque.

El mecanismo, conocido como la “cláusula democrática”, contempla la aplicación de sanciones políticas y comerciales en casos de ruptura o alteración del orden democrático en alguno de los Estados parte.

Según el texto aprobado, la fortaleza del Mercosur depende de la estabilidad institucional de cada uno de sus integrantes, por lo que calificó como inaceptable cualquier salida de facto o acción violenta que ponga en riesgo la paz social y los derechos ciudadanos en Bolivia.