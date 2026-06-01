Kai Trewin, el australiano que toma el relevo viral de Tim Payne rumbo al Mundial

La propuesta partió del creador de contenido español RubikayTV, especializado en fútbol, quien animó a sus seguidores a replicar con Trewin el fenómeno que disparó la popularidad de Payne, después de que el argentino Valen Scarsini lo identificara como el futbolista "menos conocido" entre los convocados e invitara a los aficionados a convertirlo en una figura viral del torneo.

"Tim Payne no es el jugador más desconocido del Mundial, sino que se trata de Kai Trewin, carrilero de Australia", afirmó RubikayTV en un vIdeo publicado en Instagram que acumula ya cerca de 44.000 "me gusta".

Kai Trewin, de 25 años, milita en el New York City FC después de haber pasado por el Melbourne City y Brisbane Roar de la A-League australiana y puede desempeñarse tanto como lateral como en posiciones defensivas.

Habitual en las categorías inferiores de la selección australiana, forma parte de la generación llamada a liderar el relevo de los 'Socceroos' en los próximos años. Sin embargo, pese a su creciente protagonismo en el fútbol australiano, su presencia en redes sociales seguía siendo muy reducida en comparación con la de otros futbolistas que participarán en el Mundial.

"Trewin tiene 3.000 seguidores mientras que Payne empezó con 4.700. Entonces, en este mundo paralelo, si Tim Payne es Messi, ¿por qué no hacer que Trewin sea Cristiano Ronaldo y crear una de las rivalidades del Mundial? Los dos son de Oceanía y juegan en selecciones que no parten entre las favoritas", añadió RubikayTV.

La iniciativa hace referencia al fenómeno protagonizado por Payne, defensa de Nueva Zelanda, cuya cuenta de Instagram pasó en apenas unos días de menos de 5.000 seguidores a más de 4,2 millones gracias a una campaña impulsada por Valen Scarsini, conocido como 'el Scarso'.

La historia del neozelandés generó millones de interacciones, memes, canciones y mensajes de apoyo procedentes de aficionados de todo el mundo, hasta el punto de que el propio Payne publicó varios videos agradeciendo el cariño recibido y disculpándose en español por no dominar el idioma.

Ahora, la atención parece haberse desplazado hacia Trewin. Apenas cinco horas después de la publicación del video del español RubikayTV, el australiano pasó de poco más de 3.000 seguidores a superar los 50.000 en Instagram, aunque por el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la campaña.