Noruega no necesita a Haaland y a Odegaard para vencer por un claro 3-1 a Suecia

Especialmente en defensa, donde el trío de centrales que alineó de inicio el inglés Graham Potter nunca fue capaz de contener al delantero Jorgen Strand Larsen, autor de un doblete, que hizo olvidar por momentos a un Haaland que festejó como propios desde la tribuna cada uno de los goles de sus compañeros.

Si por algo destaca esta Noruega, que cerró la fase clasificación para el Mundial con pleno de victorias y una media de más de cuatro goles por partido, tras vencer, entre otros, a Italia por 3-0 en Oslo y 1-4 en Milán, es por su facilidad goleadora.

Tal y como volvieron a demostrar este lunes los de Stale Solbakken que en apenas dieciocho minutos ya ganaban por 2-0 gracias a los tantos de Strand Larsen y de Antonio Nusa, que sacó una y otra vez los colores a la zaga sueca con sus eléctricas incursiones por la banda izquierda.

Un resultado que no sació la voracidad de Noruega que amplió todavía más el marcador antes de llegar el descanso con un nuevo gol del delantero del Crystal Palace Jorgen Strand Larsen que estableció a los 37 minutos el 3-0 al cabecear a las redes un saque de esquina.

Fiesta goleadora a la que no se pudo sumar el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, que abandonó el terreno de juego a los sesenta y tres minutos, apenas unos segundos después de que el colegiado, a instancias del VAR, anulase por fuera de juego el cuarto gol de Noruega, obra del lateral David Moller Wolfe.

Cambios, hasta diez por equipo, que parecieron sentar mejor a los visitantes, que ganaron muchos enteros con la entrada del delantero Alexander Isak, que dejó claro que se encuentra perfectamente recuperado de la fractura de peroné que apenas le ha dejado jugar esta campaña con un espectacular tanto (3-1) a los setenta y seis minutos.

Un gol que pareció hacer reaccionar a Suecia que punto estuvo de dar emoción al tramo final del choque con un gol de Sebastian Nanasi, que finalmente no subió al marcado por fuera de juego.