0-2. Tielemans lidera un triunfo de prestigio sobre Croacia

Esperanzas que se sustentan en la seguridad que aporta en la portería el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, que volvió a ser decisivo con una sensacional intervención a un disparo de Luka Modric en los instantes finales de la primera mitad, y el vértigo que aporta el ataque el eléctrico Jeremy Doku.

Aunque si alguien destacó por encima de todos en los 'Diablos Rojos' ese fue el centrocampista Youri Tielemans, que volvió a mostrar este marte en Rijeka el mismo excelente estado de forma que le han convertido en una de las claves del éxito del Aston Villa, ganador de la Liga Europa.

De hecho, Tielemans, al que el seleccionador belga Rudi Garcia no dudó en otorgar la capitanía, pese a la presencia en el once inicial de dos leyendas como Courtois o Kevin De Bruyne, fue el encargado a de abrir a los treinta y ocho minutos el marcador para los visitantes.

Youri Tielemans, que ya marcó en la final de la Liga Europa, no desaprovechó un balón suelto en el interior del área croata, tras una nueva incursión por la banda izquierda de Doku, para establecer el 0-1.

Un gol que a punto estuvo de igualar a la hora del juego el delantero Ante Budimir, jugador del Osasuna, que apenas un par de minutos después de ingresar en el terreno de juego estrelló el balón en el larguero.

El mismo destino que sufrió quince minutos más tarde, en el 75, el cabezazo del centrocampista belga Hans Vanaken, uno de los ocho cambios que Rudi Garcia introdujo en la segunda mitad y que permitió el debut con la selección belga del atacante de origen español Matías Fernández-Pardo

Quien no erró fue Romelu Lukaku que firmó en el tiempo de prolongación el definitivo 0-2 al culminar con su habitual potencia un contraataque lanzado por Vanaken.

Una victoria de prestigio para el conjunto belga que sale reforzado de un duelo ante una Croacia, que deberá afinar la puntería si quiere repetir la dos sobresalientes actuaciones que firmó en los Mundiales de Rusia 2018, en el que los balcánicos fueron finalistas, y Catar 2022 en el que los de Zlatko Dalic tuvieron que 'conformarse' con la tercera plaza.