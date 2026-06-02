12 jugadores de la selección de España se someten a un control antidopaje

Los responsables del control acudieron a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (afueras de Madrid) a primera hora de la mañana para llevar a cabo el procedimiento.

Tras esto, los futbolistas continuaron su plan de preparación del amistoso ante Irak en una jornada en la que el entrenamiento está programado en horario vespertino, a las 19.00 horas CEST (-2 GMT) y para el que el seleccionador, Luis de la Fuente, tiene previsto poder contar con Mikel Merino.

El futbolista del Arsenal, sin minutos en la final de la Liga de Campeones del pasado sábado que su equipo perdió contra el PSG, se incorporará a la concentración durante este martes.

Por su parte, los tres futbolistas restantes para completar la lista de 26 -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, también participantes en la final de la 'Champions' de Budapest- harán lo propio el miércoles.