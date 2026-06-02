El Southampton no despedirá a su entrenador Eckert tras el caso de espionaje

"Pienso que se merece una segunda oportunidad y se la daré. Tiene todo mi apoyo porque es un entrenador muy talentoso. Por eso, tanto mi opinión personal como la de la junta es que merecer ser respaldado y apoyado por nosotros", expresó este martes Dragan Solak en una entrevista a BBC.

El 'Soton' fue investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de sus rivales del Middlesbrough, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League (EFL, por sus siglas en ingles), el organismo que regula de la segunda a la cuarta división inglesas

Una comisión independiente revisó el caso, con la petición del Middlesbrough, el equipo eliminado en semifinales por el Southampton, de que se expulsara a los 'Saints', y esta comunicó su descalificación y una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

"Quiero disculparme por todo lo que ha pasado. Soy un entrenador joven, he cometido un error y soy responsable. Estoy devastado después de que la temporada haya llegado a su fin y nos haya dejado en esta posición", expresó el técnico en un vídeo difundido este martes por la entidad en sus redes sociales.

Tras la expulsión del Southampton, el Middlesbrough terminó disputando la final ante el Hull City, que consiguió la plaza de ascenso gracias a un gol en el descuento de Oliver McBurnie, ex jugador de Las Palmas.