Inglaterra inicia su concentración en Estados Unidos

La expedición inglesa salió desde el aeropuerto de Birmingham y este martes por la tarde comenzaran los entrenamientos antes de los amistosos previos frente a Nueva Zelanda el 6 de junio y ante Costa Rica el 10 de junio,
Entre los jugadores que se unirán más tarde al grupo se encuentran varios futbolistas del Arsenal (Declan Rice, Eberiche Eze y Bukayo Saka) y del Crystal Palace (Dean Henderson) tras haber disputado las finales europeas con sus clubes.
Tuchel ha añadido a Ethan Nwaneri, Alex Scott, Rio Ngumoha y Josh King para completar las sesiones.
Inglaterra disputará dos partidos amistosos antes del inicio del Mundial: frente a Nueva Zelanda el 6 de junio y ante Costa Rica el 10 de junio, ambos a las 21:00 horas (BST). Estos encuentros servirán como última prueba antes del debut en la fase de grupos.
En la fase de grupos, Inglaterra, que se encuentra en el grupo L, arrancará su participación el 17 de junio ante Croacia en Dallas.
Posteriormente se enfrentará a Ghana en Boston el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá en Nueva Jersey el 27 de junio.