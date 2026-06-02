La FIFA publica las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026

Será el mayor Mundial de la historia, con 104 partidos repartidos entre los tres países, y la final programada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Para 891 jugadores este es el primer Mundial de su carrera, lo que deja tan solo a 357 con experiencia previa en el principal torneo de selecciones del mundo, según un comunicado de la FIFA. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición, récord para un futbolista.

Además, 22 jugadores sabrán lo que es levantar el trofeo de campeón con anterioridad, principalmente los integrantes de la selección argentina que viajaron a Catar 2022.

Un total de 449 clubes diferentes de 71 países están representados en el Mundial. El Manchester City, con 19 futbolistas, es el equipo que más jugadores envía al torneo.

Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudí, están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en la liga local, mientras que otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay, solo las componen futbolistas procedentes de ligas extranjeras.

Por edades, el jugador más veterano es el portero escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días, mientras que el más joven es el mexicano Gilberto Mora, de 17 años y 240 días.

Entre los seleccionadores, el entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz se convertirá en el segundo técnico en dirigir cinco Mundiales seguidos (Portugal 2010, Irán 2014-2018-2022), después de Bora Milutinović (México 1986, Costa Rica 1990, EE.UU. 1994, Nigeria 1998 y China 2002).

El Estadio Azteca de México dará inicio al Mundial la próxima semana, cuando acoja el partido inaugural entre México y Sudáfrica.