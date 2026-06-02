Paraguayo Bareiro deja el Trujillanos de Venezuela

A través de las redes sociales, Trujillanos de Venezuela despidió a Francisco Vidal Bareiro Muñoz, centroatacante de 26 años que jugó entre otros clubes en River Plate (el Kelito) y Metropolitanos, también del país caribeño.
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El ariete guaraní, que también pasó por Nacional (La Academia), disputó 11 partidos y marcó un gol con el club de la ciudad de Valera, estado Trujillo.
El tanto de Bareiro se registró un tremendo gol desde su propio cambio contra Caracas para la ventaja parcial de su elenco, en un partido en el que el equipo capitalino terminó imponiéndose por por 4-2.