Fútbol Internacional
02 de junio de 2026 a la - 15:03

Paraguayo Bareiro deja el Trujillanos de Venezuela

El paraguayo Francisco Bareiro quedó desvinculado del Trujillanos de Venezuela.
El paraguayo Francisco Bareiro quedó desvinculado del Trujillanos de Venezuela.Trujillanos

El Trujillanos dio las gracias por los servicios prestados al delantero paraguayo Francisco Elías Bareiro, quien ilusionó a los hinchas del club venezolano con un golazo, pero no pudo mantener en rendimiento.

Por ABC Color

A través de las redes sociales, Trujillanos de Venezuela despidió a Francisco Vidal Bareiro Muñoz, centroatacante de 26 años que jugó entre otros clubes en River Plate (el Kelito) y Metropolitanos, también del país caribeño.

Lea más: Ancelotti no tiene “prisa” con la recuperación de Neymar

El ariete guaraní, que también pasó por Nacional (La Academia), disputó 11 partidos y marcó un gol con el club de la ciudad de Valera, estado Trujillo.

El tanto de Bareiro se registró un tremendo gol desde su propio cambio contra Caracas para la ventaja parcial de su elenco, en un partido en el que el equipo capitalino terminó imponiéndose por por 4-2.