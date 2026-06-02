Portugal afina su táctica con vistas al Mundial y con Chile en el horizonte

La selección capitaneada por Cristiano Ronaldo regresó a los campos de la Ciudad del Fútbol, complejo ubicado en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, para un entrenamiento enfocado en el juego con balón, tras haber iniciado la preparación para el Mundial el lunes con una sesión dedicada principalmente a la recuperación física en el gimnasio.

Al igual que ayer, el seleccionador, el español Roberto Martínez, contó con todos sus jugadores a excepción de Vítor Machado 'Vitinha', Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, quienes conquistaron la Liga de Campeones con el París Saint-Germain (PSG) el sábado pasado y sólo se unirán al equipo después del encuentro contra Chile.

Previamente, en una rueda de prensa, el portero Ricardo Velho aseguró hoy que "el grupo está unido" y descartó cualquier sobrecarga física entre los jugadores de Portugal.

"Siempre estamos listos para representar a nuestro país. Vamos a darlo todo para estar preparados", dijo el guardameta del Gençlerbirligi turco.

Y añadió: "Es un grupo fantástico, siempre muy unido, y sin duda vamos a hacer un gran Mundial".

Portugal tendrá su primera prueba el próximo sábado, frente a Chile, con quien se vuelve a enfrentar tras 2017, cuando 'La Roja' sudamericana se impuso en los penaltis en las semifinales de la Copa Confederaciones.

El ensayo ante el combinado chileno ayudará al cuadro portugués a prepararse para el tipo de fútbol que se encontrará en el grupo K del Mundial, donde se medirá a Colombia, además de a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

Antes de partir hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, Portugal tendrá otro choque amistoso, el 10 contra Nigeria.