Riquelme advierte: "El Real Madrid está en venta"

Riquelme, que se reunirá este martes en Barcelona con representantes de peñas madridistas, asociaciones y socios de la entidad, calificó las elecciones de este 7 de junio como un referéndum.

"La realidad es que el club está en venta y desde nuestra candidatura no lo vamos a permitir. Necesitamos que los socios vayan a votar este domingo porque pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid", advirtió.

En una declaración ante los medios de comunicación, Riquelme comentó que precisamente "la línea roja" que le ha motivado presentarse a las elecciones es la venta del club.

"Hablábamos de que iban a vender el club, muchos decían que era imposible, que eso no iba a suceder, pues ya han visto, caretas fuera, que el Real Madrid si gana la candidatura de Florentino Pérez está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay es necesario que la candidatura del presidente Pérez lo explique", insistió.

El empresario reiteró que está en contra de la privatización del club porque considera que el Real Madrid tiene que ser "cien por cien de los socios".

En lo deportivo, tras anunciar que su director deportivo en el caso de victoria en las urnas sería Raúl González Blanco, Riquelme comentó que en los próximos días se irán anunciando nombres, sobre todo "que puedan ir dando identidad y el ADN del madridismo al club".