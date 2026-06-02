"Si se candidata a presidente voy a apoyarle", dice mandatario paraguayo a técnico Alfaro

"Si el profesor Alfaro se candidata a presidente (de Paraguay) soy el primero que voy a apoyarle", apuntó Peña, entre risas, durante la inauguración de un hotel para concentrar a los jugadores de las selecciones paraguayas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) de la ciudad de Ypané, cercana a la capital Asunción.

La broma significó otra expresión del amplio respaldo en la sociedad paraguaya hacia Alfaro, quien asumió la conducción de la selección Albirroja a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.

Bajo el mando del santafesino de 63 años, Paraguay enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas al torneo.

Durante el acto, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, agradeció el liderazgo de Alfaro en el banquillo guaraní y resaltó que el argentino supo imprimir a la plantilla su visión de juego.

Harrison también proyectó un mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien envió a Paraguay sus "mejores deseos" en la venidera Copa del Mundo, que dijo será la "más grande e inclusiva de la historia".

Paraguay debutará ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial, este 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

Una semana después, la Albirroja se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.