Fútbol Internacional
04 de junio de 2026 a la - 08:10

Enrique Riquelme responde a Florentino Pérez con una lona: "El Real Madrid no se vende"

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Madrid, 4 jun (EFE).- El empresario Enrique Riquelme, uno de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid, desplegó este jueves una lona en la capital española con el mensaje dedicado a su oponente, el actual mandatario, Florentino Pérez: "El Real Madrid no se vende".

Por EFE

La pancarta, desplegada en el número 106 de la calle Velázquez en una acomodada zona residencial de Madrid, incluye una fotografía del estadio Santiago Bernabéu con el típico cartel comercial de "Se vende", unido al nombre de Florentino Pérez, quien este domingo aspira a ser reelegido para cumplir su tercer período al frente de la entidad merengue, después de los de 2000 a 2006 y de 2009 a la actualidad.

El empresario alicantino, presidente de Cox Energy, avisó el pasado martes a los socios del club merengue de que la intención de Pérez es "vender el club", por lo que les pidió que fueran a votar de forma "masiva" en contra de esa idea.

Después de varios cruces entre candidaturas en las últimas horas, en las que se anunciaron los presuntos fichajes de Erling Haaland, por parte de Riquelme, y del técnico José Mourinho, por parte de Pérez, la candidatura del empresario de las energías renovables vuelve a mover ficha.

La lona desplegada este jueves lanza un mensaje final dedicado a los socios, que deberán votar cuál es su opción este domingo: "Y tú, ¿qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende", junto con la firma del candidato Enrique Riquelme.