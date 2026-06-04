Iraola: "Estoy listo para el desafío"

"El Liverpool me brinda la oportunidad de entrenar a grandes jugadores y los grandes jugadores te dan la oportunidad de pelear por los títulos. De ganar títulos. Obviamente, cuando llegas a un sitio no puedes prometerlo todo, pero soy consciente de lo que se espera de mí. Estoy listo para el desafío", señaló Iraola en declaraciones a la página web del club.

En este sentido, el preparador español, que llega a los 'reds' tras firmar una espectacular campaña con el Bournemoouth, al que condujo por primera vez en su historia a la competiciones europeas, se mostró impaciente por vivir el ambiente de Anfield desde el banquillo local.

"He estado en el otro bando. Todavía recuerdo el gol que Chiesa marcó al final del primer partido de la temporada. Estábamos empate a dos y pensábamos que, a lo mejor, podríamos sacar algo, pero marcó y el estadio estalló. Fue una locura. Ahora quiero sentir esto desde el otro lado", indicó el nuevo técnico del Liverpool.

Un Andoni Iraola que no pudo ocultar su "emoción" por poder dirigir a un club como el conjunto inglés, al que no dudó en calificar como "uno de los más grandes del mundo".

"Estoy muy emocionado. Obviamente sabes quien es el Liverpool, sabes que es un gran club, un club enorme, uno de los más grandes del mundo, pero ahora tengo la posibilidad de poder vivirlo desde dentro y entender un poco más lo que significa este club, al que siempre he considerado especial", concluyó Iraola.