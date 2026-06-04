Maisak y Nicky Jam se unen en 'Con amor', una canción que habla sobre el despecho

"Esta colaboración con Nicky Jam tiene un significado inmenso, ya que él ha sido uno de los referentes más importantes en mi trayectoria musical", expresó Maisak, citado en la información.

El artista venezolano agregó: "Es una canción que conecta con ese reguetón que nos acompañó en tantas etapas y que sigue teniendo un lugar especial, es para esos amores que fueron reales, pero que simplemente no se dieron. A veces toca agradecer lo vivido, quedarse con lo bonito y seguir pa’lante sin dolor".

El videoclip de la canción, que es la segunda colaboración entre ambos tras la publicación de 'Te lloré', tiene como protagonista a Maisak, que aparece frente a un mujer de la que solo lo separa un vidrio que simboliza la distancia que marca una ruptura.