Petro entrega la bandera de Colombia a la selección de fútbol antes del Mundial

El acto contó con la presencia de los 26 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo, integrantes del cuerpo técnico, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y miembros del Gobierno.

Petro instó a los jugadores a mantener la humildad durante la competición y les transmitió dos mensajes que, según dijo, han guiado su vida pública: "El último será el primero" y "la vida está primero que la codicia".

"Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo. Equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada", expresó.

Petro añadió que "si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede", por lo que pidió a los futbolistas representar a una nación "hermanable con todas las naciones del mundo".

"Deseo, quiero y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros", concluyó.

Por su parte, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, agradeció al Gobierno por la despedida oficial y aseguró que la selección asume con responsabilidad la representación del país en la máxima cita del fútbol.

"Aquí tenemos nuestros jugadores. Ellos son los representantes de los sentimientos, de la pasión, de los sueños de todos los colombianos", manifestó el dirigente del fútbol colombiano.

Jesurún destacó además que el grupo está "bien preparado" y "muy bien dirigido" para afrontar la cita mundialista, cuyo debut para Colombia será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Al finalizar el acto, Petro entregó a cada uno de los integrantes de la delegación un sombrero vueltiao, símbolo cultural del Caribe colombiano, mientras que la FCF le obsequió al mandatario una camiseta de la selección y el balón Trionda, pelota oficial del Mundial.

Colombia integra el grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y la República del Congo y llega al torneo tras clasificarse de forma directa en las eliminatorias suramericanas bajo la conducción de Lorenzo.