Riquelme: "Del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto"

"De una manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto. De manera totalmente desinteresada, únicamente por el bien del Real Madrid. Nos ha pedido claramente que sea totalmente desinteresada, además", reveló en declaraciones al 'Partidazo' de 'Cope'.

Del Bosque, leyenda como jugador y entrenador del club blanco, además de seleccionador español campeón del mundo y de Europa con el equipo nacional en 2010 y 2012, se suma en la lista de personas que formarán parte del proyecto de Enrique Riquelme, que ya ha anunciado a Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de la cantera e Iker Casillas con un "papel de primer nivel en la estructura corporativa del club".

El candidato no desveló cuál sería la función de Del Bosque en el nuevo organigrama si gana las elecciones.