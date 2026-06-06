1-2. Turquía vence a Venezuela y gana confianza para su regreso a un Mundial

Los pupilos de Vincenzo Montella dieron la vuelta a un compromiso que pareció complicarse antes de que se cumpliera el primer cuarto del tiempo reglamentario, cuando el extremo Gleiker Mendoza puso en ventaja, al minuto 13, a la Vinotinto.

Mendoza, del FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania, se coló en el área rival y cuando casi parecía ir al suelo, se inventó un disparo que terminó en el fondo de la red turca.

Las acciones se mostraban hasta entonces parejas en el primer cara a cara para ambas selecciones de mayores.

Sin embargo, un balón que el cuidavallas venezolano José Contreras intentó despejar tras un cobro de tiro de esquina rebotó en Baris Alper Yilmaz, que aprovechó la confusión para perforar el arco rival.

Fue el delantero Yunus Akgün, del Galatasaray, quien firmó, tras una asistencia del jugador del Real Madrid Arda Güler, el gol de la victoria con un tiro magistral desde fuera del área que dejó descolgado a Contreras.

Así, el combinado europeo allanó el camino para su debut, el próximo 14 de junio, en la cita mundialista ante Australia.

Turquía, que volverá a un Mundial desde su última participación en la cita de Corea del Sur y Japón de 2002, es parte del Grupo D junto a uno de los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, y Paraguay, que el viernes derrotó por 4-0 en otro amistoso al seleccionado de Nicaragua.

Logró su tercera participación en un torneo universal después de derrotar por 1-0 a Kosovo y terminar segundo en la eliminatoria de la UEFA, por debajo de España.

Por su parte, Venezuela, que no ha acudido hasta ahora a ningún Mundial, ha emprendido una nueva etapa bajo la conducción del exjugador criollo Oswaldo Vizcarrondo, quien llegó al banquillo que antes ocupaba el argentino Fernando 'Bocha' Batista.

1. Venezuela: José Contreras (m.89, Joel Graterol); Teo Quintero (m.62, Luis Balbo), Nahuel Ferrares (m.89, Carlos Vivas), Christian Makoun, Jon Aramburu, Telasco Segovia, Yangel Herrera (m.62, Daniel Pereira), Cristian Cásseres Jr., Gleiker Mendoza (m.89, Edson Tortolero), David Martínez (m.80, Marco Libra), Jesús Ramírez (m.80, Kevin Kelsy).

2.Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (m.62, Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci (m.46, Merih Demiral), Eren Elmali (m.80, Oğuz Aydın), Baris Alper Yilmaz, Arda Güler (m.62, Can Uzun), Irfan Can Kahveci (m.46, Yunus Akgün), Orkun Kökçü (m.71, Hakan Çalhanoğlu), Ismail Yüksek (m.62, Salih Özcan), Deniz Gül (m.61, Kerem Aktürkoğlu).

Goles: 1-0: Gleiker Mendoza (m.13); 1-1: Baris Alper Yilmaz (m.44); 1-2: Yunus Akgün (m.54).

Árbitro: el mexicano Daniel Quintero Huitrón. Amonestó a los venezolanos Telasco Segovia, Jon Aramburu, así como al turco Arda Güler.

Incidencias: partido jugado en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).