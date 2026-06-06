Enciso, "bajo seguimiento" médico a pocos días del debut de Paraguay en el Mundial

En un comunicado, la APF informa de que Enciso, pieza clave en el ataque de la selección que dirige Gustavo Alfaro, "se encuentra bajo seguimiento y control permanente" de los médicos de la Albirroja, que esta noche viaja a Estados Unidos, combinado contra el que debutará en el Mundial el 12 de junio.

"Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria", dice el texto.

Enciso se retiró lesionado anoche del campo, a los 25 minutos, del partido amistoso que Paraguay le ganó por 4-0 a Nicaragua.

Tras chocar con un rival en un friccionado lance por la banda izquierda, el futbolista del Racing de Estrasburgo se tiró al césped con claras muestras de dolor.

Fue atendido por el cuerpo médico varios minutos, hasta que dejó la cancha entre lágrimas y camilla, un hecho que generá preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico.

A falta de conocer su evolución, Enciso apunta a ser titular este 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del Grupo D.

Alfaro dijo anoche tras el partido que espera que la lesión "no sea nada importante", aunque la prensa local ha especulado, con base en presuntos informes médicos filtrados, que podría tratarse de una rotura fibrilar que apartaría a Enciso, al menos, de los primeros dos partidos de la fase de grupos del Mundial.