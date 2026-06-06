Gavi: “Tengo esa ambición de que nadie puede conmigo y por eso estoy a este nivel ahora”

“Cuando estoy feliz es por el fútbol y cuando estoy triste es por el fútbol. Es así. Lo vivo así. Hay gente que no lo entenderá y dirá qué tontería es ésta, pero es así”, explicó en declaraciones a los medios oficiales de la selección española, antes de afrontar el Mundial 2026 con el sueño de “levantar la copa del mundo”.

“Sería lo más grande”, dijo el futbolista del Barcelona, al que dos lesiones de rodilla frustraron en los últimos dos años su recorrido con la selección española.

En la última, Gavi “iba con la cabeza con que iba a estar cuatro o cinco semanas” fuera de los terrenos de juego, pero, “al salir de la anestesia”, el médico le transmitió que iban a ser “cuatro o cinco meses”.

“Y ya te puedes imaginar... Me acuerdo que hasta el doctor tuvo que salir porque iba a explotar. El fútbol es para mí lo mejor que hay, pero sé que, por desgracia, hay lesiones que pueden acabar con tu carrera fácilmente. Conozco muchos casos que han dejado de jugar por problemas en la rodilla, pero siempre he tenido en mi cabeza esa ambición y ese sueño que nadie puede conmigo y creo que por eso estoy a este nivel ahora”, afirmó.

Gavi tenía “claro” y estaba “seguro” que si volvía “muy bien de la lesión y daba el nivel” que ha dado “en los partidos importantes al final de la temporada” iría al Mundial 2026.

“Con estas lesiones que he tenido, he aprendido a disfrutar mucho más de todo esto y este Mundial, juegue o no juegue, lo voy a disfrutar mucho más”, expresó el futbolista, que el pasado jueves volvió a jugar con la selección tras un año. Su último duelo databa del 5 de junio de 2025.

Es el goleador más joven de la historia de la selección española en este torneo, con 18 años y 110 días, tras anotar el 5-0 en el minuto 74 del primer partido del Mundial de Catar 2022 contra Costa Rica, que terminó con una victoria por 7-0. “Siempre le vacilo a Lamine (Yamal) con eso. Al final, es un recuerdo que está ahí y estoy orgulloso. Aunque Lamine me haya quitado todos los récords, me queda ese”, añadió.

Cuando afrontó el día de la convocatoria de España para el Mundial 2026, antes del anuncio, Gavi estaba “bastante nervioso”.

“No quería verla”, insistió el futbolista. “Me pongo siempre nervioso”, añadió. Lamine Yamal, su compañero en el Barcelona y la selección española, le dijo que la viera con él. En el anuncio, figuraba su nombre.

“Lo vi ahí con los fisios (del Barcelona) y, cuando escuché mi nombre, fue un subidón de felicidad. Al final, representar a España en un Mundial es de lo más grande que hay y poder ir convocado a mi segundo Mundial para mí es un orgullo inmenso”, valoró.

Gavi expuso que su relación con Luis de la Fuente “siempre ha sido muy cercana”. “Yo le tengo mucho cariño y él me tiene mucho cariño. Siempre ha confiado mucho en mí y yo le tengo que estar siempre agradecido a él”, recordó.