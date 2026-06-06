Lennart Karl se pierde el Mundial por lesión muscular y es sustituido por Ouédraogo

Karl, de 18 años, había hecho un gran partido en el amistoso contra Finlandia, que se saldó con una victoria por 4-0 y fue el último antes de viajar a Estados Unidos, y su nombre estaba en las quinielas como candidato para integrar el once titular en la cita norteamericana.

Ouadraogo, de 20 años, debutó con Alemania en el último partido de las eliminatorias mundialistas que se saldó con una goleada por 6-0 y en la que el jugador del Leipzig hizo su primer gol como internacional.

"Lo siento inmensamente por Lenny. Con su desparpajo, su chispa, su velocidad y su carácter encajaba muy bien en el equipo. Para él y para nosotros es un shock que se pierda el Mundial. Un pequeño consuelo es que es joven y puede tener muchos torneos por delante", dijo Nagelsmann.

"Con Assan Ouédraogo tenemos un jugador que, lo mismo que Lenny, tuvo un gran comienzo con nosotros. Tiene también mucho talento", agregó.