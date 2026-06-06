Perú logra su primer triunfo con Mano Menezes

Los peruanos salvaron los muebles con la victoria por 2-1 sobre Haití en Estados Unidos con dos tantos en los minutos finales del defensa Renzo Garcés y del delantero Jairo Concha que permitieron remontar el tanto inicial de Wilson Isidore para el equipo haitiano, que durante la mayor parte de este partido tuvo el control del juego y pudo haber goleado de haber tenido más acierto en los metros finales.

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El modesto equipo semiprofesional que dirige el francés Sébastien Migné demostró que es capaz de ganar a una de las selecciones de Sudamérica, lo que confirmó que su histórica clasificación para el Mundial no es casualidad, pese a que Perú sea un equipo en plena recomposición y en fase de pruebas para renovarse generacionalmente al quedar al margen de la cita ecuménica.

Los peruanos apenas dispusieron de ocasiones claras de gol hasta la recta final del partido, donde sendos rechaces tras dos saques de esquina permitieron a la Bicolor primero empatar y luego remontar gracias a los remates desde dentro del área de Garcés (minuto 81) y Concha (84).

Hasta entonces, Perú apenas había pisado el área rival, mientras que los haitianos dispusieron de contraataques para haber ampliado la ventaja antes de anotar los goles que le dieron el triunfo.

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Los haitianos mostraron que son un equipo con mucho desparpajo, al que no le tiemblan las piernas para salir al ataque pese a que eso les deje desordenados en defensa.

Perú quiso responder de la misma forma y, a punto estuvo de salirle muy mal. Una conducción de Carrillo de espaldas a portería llevó a una pérdida de balón que acabó en el gol de Haití, con una conducción de Loucius hasta la frontal del área, donde filtró un pase para que Isidor batiese a Gallese al primer toque.

En el segundo tiempo llegaron los cambios, y eso permitió a Perú equilibrar un poco más el juego sin demasiada claridad, mientras que Gallese evitó que Haití dejase el partido sentenciado antes de que la suerte le sonriese al cuadro sudamericano con los dos goles conseguidos en jugadas llenas de rebotes dentro del área.

El amistoso se cumplió en el NU Stadium de Miami, ante unos 20.000 espectadores.