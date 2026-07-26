Olimpia vs. Libertad: El clásico “blanco y negro” en vivo

Olimpia: Con chapa de campeón y sangre nueva

El Decano salta al ruedo con la misión de defender la corona conquistada en el Apertura. Bajo la batuta de Pablo “Vitamina” Sánchez, el franjeado asume el favoritismo del semestre con la responsabilidad de revalidar lo hecho y sostener el protagonismo en todos los frentes.

Para mantener la ambición intacta, la directiva reforzó la base campeona con nombres de jerarquía y proyección, sumando al delantero argentino Braian Romero como carta de gol, al defensor mundialista neozelandés Tim Payne, además del lateral izquierdo chileno Esteban Matus, cuya incorporación está cerca de cerrarse por completo.

Libertad: Revolución total y urgencia de revancha

En la vereda de enfrente, el panorama es radicalmente opuesto y exige un golpe de timón inmediato. El Gumarelo inicia una era totalmente renovada en Tuyucuá de la mano de Nelson Haedo Valdez, quien tendrá su bautismo de fuego absoluto como DT de Primera tras su rigurosa formación en Europa.

El conjunto repollero necesita dejar atrás un primer semestre para el olvido, marcado por una campaña gris en el torneo doméstico donde naufragó en la mitad de la tabla, una pesadilla continental en la Copa Libertadores sin poder sumar puntos en su grupo, y la dolorosa eliminación que lo dejó marginado incluso de los play-offs de la Copa Sudamericana.

Olimpia vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

15:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar a Libertad, en el clásico “blanco y negro”: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Libertad en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/42rHisdRXN — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 26, 2026

15:00 Libertad, con once definido

El conductor gumarelo, Nelson Haedo Valdez anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia en el clásico “blanco y negro”: Rodrigo Morínigo; Alan Benítez, Robert Rojas, Nicolás Freire y Matías Espinoza; Agustín Manzur, Álvaro Campuzano y Fedrico Carrizo; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo y Rodrigo Villalba. Seguí la transmisión a través de ABC TV Paraguay en YouTube

Olimpia vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Libertad debutan hoy en el torneo Clausura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Olimpia-Libertad, el plato fuerte de la primera fecha en el Defensores

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 reserva su máxima atracción para este domingo, cuando a partir de las 16:00 el estadio Defensores del Chaco acoja una nueva edición del clásico “blanco y negro”. Con la exigencia del contexto, Olimpia inicia la defensa del título frente a un Libertad que urge de un punto de inflexión en su temporada.

El probable equipo de Olimpia para enfrentar a Libertad

Olimpia dio a conocer la nómina oficial de 24 futbolistas concentrados de cara al esperado inicio del Torneo Clausura 2026. El conjunto franjeado se enfrentará mañana, desde las 16:00, a Libertad en una nueva edición del clásico blanco y negro que tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco.

Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, calificó como muy importante el estreno frente a Libertad en el torneo Clausura. Destacó la preparación realizada en la pretemporada, aseguró que ya tiene definido el equipo y advirtió sobre la dificultad que representa enfrentar al conjunto gumarelo.

Lorenzo Melgarejo: “Estamos obligados a ganar el Clausura”

El capitán de Libertad, Lorenzo Melgarejo, habló con el Cardinal Deportivo y reconoció que existieron sondeos de Cerro Porteño y Olimpia en este mercado de pases, aunque dejó en claro que respetará su contrato con el Gumarelo. Además, destacó el impacto de Nelson Haedo Valdez como entrenador y valoró la actuación de Paraguay en el Mundial 2026.