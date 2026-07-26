Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras ofensas proferidas por Milei

El diplomático brasileño llegará al país entre la noche del domingo y el madrugada del lunes, según confirmaron a EFE, fuentes de la cartera.

La decisión fue adoptada por la cancillería brasileña un día después de que Milei hiciera fuertes críticas contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios de octubre.

Durante su intervención, el mandatario argentino criticó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de cárcel por golpismo.

Milei también cuestionó la decisión de De Moraes de negarle la autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia.

"La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso", afirmó el presidente argentino, quien sostuvo que esa decisión constituye "una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables".

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Milei además arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de "ladrón" y de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

El líder libertario señaló que varios países de la región están abandonando los gobiernos de izquierda y conformando lo que llamó la "ola azul", y expresó su confianza en que Brasil se sume a ese proceso con una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en los comicios del próximo 4 de octubre.

Las declaraciones del mandatario argentino provocaron el sábado la reacción del presidente del Supremo de Brasil, Luiz Edson Fachin, quien deploró los insultos dirigidos contra el juez De Moraes y reafirmó la independencia del Poder Judicial brasileño.

También fueron rechazadas por el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó a Milei de faltar al respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado del país.

Milei viajó a Brasil para apoyar a su amigo y aliado Flávio Bolsonaro, en momentos en que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula continúa liderando los sondeos electorales, con una ventaja de cinco puntos en una eventual segunda vuelta.