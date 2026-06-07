Christian Eriksen volvió a desplomarse en pleno partido con Dinamarca.

A diferencia de la pesadilla vivida en la Eurocopa 2021, cuando sufrió un paro cardíaco ante Finlandia, esta vez el jugador del Vfl Wolfsburgo de Alemania logró ponerse de pie minutos después del tremendo susto.

El momento en que se detuvo el corazón de los presentes en el estadio

El reloj marcaba el minuto 66 de juego cuando el pánico y un silencio ensordecedor se apoderaron del Nature Energy Park de Odense. En las imágenes de la transmisión se pudo observar cómo el capitán danés se llevó la mano al pecho segundos antes de desplomarse.

Cabe recordar que, tras su primer incidente, Eriksen juega con un DAI (desfibrilador automático implantable), un dispositivo diseñado justamente para activarse ante emergencias de este tipo.

Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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Mientras la esposa del futbolista, Sabrina, saltaba desesperada al campo de juego y los futbolistas de ambas selecciones formaban un conmovedor corro médico para proteger la intimidad de su compañero, ocurrió el milagro: el mediapunta se levantó por sus propios medios y el estadio estalló en un cerrado aplauso de alivio.

Suspensión inmediata y reporte oficial

Como era de esperarse, el sentido común prevaleció y el encuentro fue suspendido de manera definitiva. Aunque una ambulancia ingresó al terreno, el futbolista pudo retirarse caminando antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Odense para someterse a estudios exhaustivos.

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Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

A través de las redes sociales, las autoridades del fútbol danés llevaron tranquilidad a los fanáticos con el primer reporte médico: “Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”.

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El dolor del entorno futbolístico

El impacto de volver a ver al talentoso volante en el piso caló hondo en sus compatriotas y excompañeros, quienes revivieron los peores fantasmas de aquella tarde de 2021.

El exfutbolista Nicklas Bendtner expresó el sentir de todo un país en la televisión local: “Son imágenes terribles. Mi apoyo a la familia; es una situación muy difícil. Es la segunda vez que ocurre, y como amigo, también es terrible”