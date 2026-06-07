El Dux Logroño renueva a su "columna" argetina: Falfán, Morcillo y Giménez

El conjunto riojano continúa así con su planificación de la próxima campaña y ahora ha dado a conocer que seguirán tres jugadoras que han tenido un gran peso en el equipo esta campaña y que, además, son de la misma nacionalidad que los propietarios de la entidad.

La centrocampista Daiana Falfán, de 25 años, ha sido 60 veces internacional con Argentina y en España ha militado en el Granada, hace dos campañas, y el Dux, la pasada, en la que participó en 28 partidos y anotó un gol.

Justina Morcillo, que también tiene 25 años y juega en el centro del campo (aunque escorada a la derecha), llegó la pasada campaña al Dux desde el Atlético San Luis de México; ha sido internacional en 8 ocasiones y esta campaña ha participado en 22 encuentros.

Margarita Giménez es la más joven de las tres, a sus 21 años, y es la que menos presencia ha tenido en el centro del campo riojano, en el que ha intervenido en solo 10 partidos; es internacional con su país en categorías inferiores.

La pasada campaña el Dux tuvo otras dos argentinas en plantilla, Catalina Ongaro y Milagros Martín.

Tras estas tres renovaciones, la plantilla riojana cuenta ya con 8 jugadoras, ya que antes ampliaron su contrato la portera María Miralles, la defensa Marta Masferrer y la joven riojana Laura Martínez, la brasileña Rebeca Costa (cedida por el Houston Dash de Estados Unidos) y una de las capitanas, Isina Corte.