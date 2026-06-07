Fútbol Internacional
07 de junio de 2026 a la - 14:15

El Dux Logroño renueva a su "columna" argetina: Falfán, Morcillo y Giménez

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Logroño, 7 jun (EFE).- El Dux Logroño ha anunciado este domingo la renovación para la próxima campaña de tres jugadoras que han formado su "columna vertebral" esta campaña en la Liga F, las internacionales argentinas Daiana Falfán, Justina Morcillo y Margarita Giménez.

Por EFE

El conjunto riojano continúa así con su planificación de la próxima campaña y ahora ha dado a conocer que seguirán tres jugadoras que han tenido un gran peso en el equipo esta campaña y que, además, son de la misma nacionalidad que los propietarios de la entidad.

La centrocampista Daiana Falfán, de 25 años, ha sido 60 veces internacional con Argentina y en España ha militado en el Granada, hace dos campañas, y el Dux, la pasada, en la que participó en 28 partidos y anotó un gol.

Justina Morcillo, que también tiene 25 años y juega en el centro del campo (aunque escorada a la derecha), llegó la pasada campaña al Dux desde el Atlético San Luis de México; ha sido internacional en 8 ocasiones y esta campaña ha participado en 22 encuentros.

Margarita Giménez es la más joven de las tres, a sus 21 años, y es la que menos presencia ha tenido en el centro del campo riojano, en el que ha intervenido en solo 10 partidos; es internacional con su país en categorías inferiores.

La pasada campaña el Dux tuvo otras dos argentinas en plantilla, Catalina Ongaro y Milagros Martín.

Tras estas tres renovaciones, la plantilla riojana cuenta ya con 8 jugadoras, ya que antes ampliaron su contrato la portera María Miralles, la defensa Marta Masferrer y la joven riojana Laura Martínez, la brasileña Rebeca Costa (cedida por el Houston Dash de Estados Unidos) y una de las capitanas, Isina Corte.