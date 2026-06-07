España prepara el amistoso ante Perú sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz

Aunque tanto Lamine Yamal como Nico Williams entraron en parte de la sesión del día anterior, el sábado, con el grupo durante el calentamiento y los rondos, este domingo no se ejercitaron sobre el césped junto a sus compañeros, según se pudo observar en los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación del entrenamiento.

Tampoco participó de nuevo Víctor Muñoz, que también se recupera de una dolencia muscular.

Ninguno de los tres jugó el pasado jueves contra Irak ni ninguno de los tres jugará en el encuentro amistoso de este lunes frente a Perú en la ciudad mexicana de Puebla, a donde España se trasladará esta tarde (última hora de la noche en España).

El resto de efectivos se entrenaron con normalidad a las órdenes de Luis de la Fuente, que dispone de todos ellos, un total de 23 de los 26 de la lista, para armar el once inicial para el choque ante Perú.