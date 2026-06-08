Árbitros paraguayos estarán presente en el duelo inaugural del Mundial 2026

Juan Gabriel Benítez será el cuarto árbitro y Eduardo Cardozo el quinto en el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El brasileño Wilton Sampaio será el arbitro principal del compromiso que será este jueves en el Estadio Azteca.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de levantar el telón en el emblemático e histórico Estadio Azteca (renombrado oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México). El partido inaugural del Grupo A, que enfrentará al anfitrión México contra Sudáfrica este jueves 11 de junio, ya conoce a los encargados de hacer cumplir el reglamento, entre ellos dos paraguayos, en un escenario que estará abarrotado por más de 80,000 almas.

[#FIFAWorldCup2026]

🇲🇽México vs Sudáfrica 🇿🇦

A: Wilton Sampaio 🇧🇷

A1: Bruno Pires 🇧🇷

A2: Bruno Boschilia 🇧🇷

4to: Juan Gabriel Benitez 🇵🇾

5to: Eduardo Cardozo 🇵🇾

VAR: Nicolas Gallo 🇨🇴

AVAR: Juan Lara 🇨🇱

SVAR: Jerome Brisard 🇫🇷 pic.twitter.com/G3OjujNZ1p — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 8, 2026

Sampaio y la terna brasileña para el campo de juego

El máximo organismo del fútbol mundial designó al brasileño Wilton Sampaio como el árbitro central y principal de este encuentro inaugural. Sampaio, un colegiado de enorme experiencia en las Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y con rodaje en el Mundial de Qatar, tendrá la enorme responsabilidad de manejar los hilos y la presión que siempre ejercen los partidos de apertura.

En las bandas, el juez principal estará acompañado por una terna puramente brasileña, compuesta por Bruno Pires (Asistente 1) y Bruno Boschilia (Asistente 2). La gran ventaja de esta elección es el conocimiento mutuo y los años de trabajo en equipo que acumulan en el exigente Brasileirão y en las competencias de la CONMEBOL.

Con el fin de evitar polémicas tempranas en el torneo, la cabina del videoarbitraje contará con un equipo multicultural sumamente calificado. El colombiano Nicolás Gallo liderará las operaciones como el encargado del VAR, revisando cada milímetro de las jugadas dudosas que ocurran en el coloso de Santa Úrsula.Apoyándolo en la cabina tecnológica estarán el chileno Juan Lara (AVAR) y el experimentado árbitro francés Jerome Brisard (SVAR).

Los encargados de impartir justicia en el partido inaugural: