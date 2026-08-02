Clima en Paraguay: la semana comienza con pronóstico de lluvias y tormentas

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina durante las primeras horas en gran parte del país.

Hoy se registrarían lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas solo en algunas zonas del norte de la Región Oriental como Amambay o Concepción. Sin embargo, mañana las precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similarmente inestables al menos hasta el martes.

Leve descenso de la temperatura

El ambiente oscilaría hoy entre fresco y cálido, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 13 y 24 grados.

Ciudad Temperatura mínima del domingo Temperatura máxima del domingo Concepción 20 °C 31 °C San Pedro 17 °C 31 °C Caacupé 15 °C 29 °C Villarrica 14 °C 29 °C Coronel Oviedo 15 °C 29 °C Caazapá 13 °C 28 °C Encarnación 14 °C 26 °C San Juan Bautista 13 °C 27 °C Paraguarí 13 °C 28 °C Ciudad del Este 15 °C 27 °C Asunción 15 °C 30 °C Pilar 13 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 31 °C Salto del Guairá 16 °C 28 ºC Pozo Colorado 18 °C 32 °C Fuerte Olimpo 24 °C 34 °C Mariscal Estigarribia 19 °C 32 °C

Los índices seguirían bajando en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana en la capital y 26 grados el martes, y mínimas entre 21 y 19 grados.