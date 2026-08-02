Clima en Paraguay: la semana comienza con pronóstico de lluvias y tormentas

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina durante las primeras horas en gran parte del país.
Hoy se registrarían lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas solo en algunas zonas del norte de la Región Oriental como Amambay o Concepción. Sin embargo, mañana las precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo se mantendrían similarmente inestables al menos hasta el martes.
Leve descenso de la temperatura
El ambiente oscilaría hoy entre fresco y cálido, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 13 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del domingo
|Temperatura máxima del domingo
Concepción
20 °C
31 °C
San Pedro
17 °C
31 °C
Caacupé
15 °C
29 °C
Villarrica
14 °C
29 °C
Coronel Oviedo
15 °C
29 °C
Caazapá
13 °C
28 °C
Encarnación
14 °C
26 °C
San Juan Bautista
13 °C
27 °C
Paraguarí
13 °C
28 °C
Ciudad del Este
15 °C
27 °C
Asunción
15 °C
30 °C
Pilar
13 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
31 °C
Salto del Guairá
16 °C
28 ºC
Pozo Colorado
18 °C
32 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
34 °C
Mariscal Estigarribia
19 °C
32 °C
Los índices seguirían bajando en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana en la capital y 26 grados el martes, y mínimas entre 21 y 19 grados.