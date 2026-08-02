Clima
02 de agosto de 2026 a la - 07:19

Clima en Paraguay: la semana comienza con pronóstico de lluvias y tormentas

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ABC Color

Este domingo y los próximos días presentarían de nuevo condiciones climáticas inestables, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente desde mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina durante las primeras horas en gran parte del país.

Hoy se registrarían lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas solo en algunas zonas del norte de la Región Oriental como Amambay o Concepción. Sin embargo, mañana las precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similarmente inestables al menos hasta el martes.

Leve descenso de la temperatura

El ambiente oscilaría hoy entre fresco y cálido, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco. Las mínimas estarían hoy entre 13 y 24 grados.

CiudadTemperatura mínima del domingoTemperatura máxima del domingo

Concepción

20 °C

31 °C

San Pedro

17 °C

31 °C

Caacupé

15 °C

29 °C

Villarrica

14 °C

29 °C

Coronel Oviedo

15 °C

29 °C

Caazapá

13 °C

28 °C

Encarnación

14 °C

26 °C

San Juan Bautista

13 °C

27 °C

Paraguarí

13 °C

28 °C

Ciudad del Este

15 °C

27 °C

Asunción

15 °C

30 °C

Pilar

13 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

31 °C

Salto del Guairá

16 °C

28 ºC

Pozo Colorado

18 °C

32 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

34 °C

Mariscal Estigarribia

19 °C

32 °C

Los índices seguirían bajando en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana en la capital y 26 grados el martes, y mínimas entre 21 y 19 grados.