De la Fuente alinea un once 'mundialista' y Mano Menezes hace cuatro cambios

Puebla (México), 8 jun (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha apostado por un once con perfil mundialista, en su último ensayo ante Perú, previo al comienzo de la Copa del Mundo, en el que tan solo repiten Aymeric Laporte, Alex Baena y Ferran Torres respecto al equipo titular que alineó contra Irak.