De la Fuente alinea un once 'mundialista' y Mano Menezes hace cuatro cambios

Por parte de la selección peruana, Mano Menezes introduce como novedades a Fabio Gruber, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún y Adrián Ugarriza
Las alinaciones de ambos conjuntos son las siguientes:
Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López, Jesús Pretell, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Jhonny Vidales, Adrián Ugarriza.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Ferran, Baena y Oyarzabal.
Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). 20.00 hora local (02.00 GMT).