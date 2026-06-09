Los laterales, un dolor de cabeza para Ancelotti en Brasil

El entrenador italiano Carlo Ancelotti ha probado 24 jugadores en esa posición desde que asumió la conducción de la Canarinha hace un año, según un conteo del portal Globo Esporte.

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El sábado pasado, a una semana exacta del debut contra Marruecos en el Grupo C, perdió por lesión al futbolista que más se acercaba a las características que hicieron de Brasil una referencia en esa zona del campo, Wesley.

“Todo el mundo sabe: falta lo que nunca ha faltado, los laterales. Brasil tenía laterales fantásticos, ahora hay un poco de carencia”, dijo el afamado entrenador italiano en una entrevista en marzo. Sin embargo, el extécnico del Real Madrid destacó entonces la aparición de un futbolista para esa zona, huérfana desde la era de Marcelo y Dani Alves: “El joven Wesley, que está jugando muy bien en la Roma”.

Pero el lateral derecho de 22 años sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el amistoso ante Egipto (triunfo 2-1) el sábado y fue desconvocado. Se convirtió en la cuarta baja de peso para Carletto en el camino al Mundial, tras Rodrygo, Estêvão y Éder Militão.

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Polifuncionalidad

Nacido en Açailândia, un pueblo en el estado amazónico de Maranhão que debe su nombre al açaí, Wesley es un marcador de punta de ida y vuelta y penetrante en el ataque, similar al estilo de los legendarios Roberto Carlos y Carlos Alberto.

“Él tiene una característica única en nuestro equipo”, dijo el capitán Marquinhos, antes de que se hiciera oficial la baja de su compañero, quien se hizo un nombre en Brasil al levantar ocho trofeos con Flamengo, incluidas las Copas Libertadores de 2022 y 2025.

Su ausencia deja al Scratch, expectante también por la recuperación de Neymar, sin un lateral de corte ofensivo, pues en su reemplazo Ancelotti llamó a un volante, Éderson, del Atalanta.

Brasil comenzará su camino hacia el esquivo hexacampeonato mundial el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, con tres marcadores de punta netos: el zurdo Douglas Santos y los veteranos Danilo y Alex Sandro, cuyas carreras internacionales muchos daban por acabadas tras el tropiezo en Catar 2022.

Los centrales Bremer e Ibáñez pueden hacer la doble función como laterales derechos, pero por su naturaleza defensiva los pentacampeones perderían fuego ofensivo. Lo mismo sucede si el elegido para la zona es Danilo, quien en el Flamengo suele ser central.

“Yo puedo hacer otras cosas: dar el pase limpio, llegar por dentro, pero mi característica es muy diferente” a la de un jugador como Wesley, dijo el ex del Manchester City y del Real Madrid.

Efecto Guardiola

La falta de jugadores en esta posición ha sido atribuida por expertos a la fuga precoz de los talentos hacia Europa, que les impide formarse apropiadamente en la escuela brasileña de fútbol.

Ancelotti, quien se estrena como entrenador en un Mundial tras ganarlo todo como técnico de clubes, no es el único comandante de Brasil que ha tenido dolores de cabeza con los marcadores de punta.

En Qatar 2022, donde la Verdeamarela fue eliminada por Croacia en cuartos de final, Tite apostó por el zaguero Militão en la derecha luego de una lesión de Danilo.

También contaba para esa zona con Bremer y un venido a menos Dani Alves, entonces de 39 años. Tras problemas físicos de los zurdos Alex Sandro y Alex Telles, Tite debió apelar a la polifuncionalidad de un recuperado Danilo para cubrir la banda izquierda en octavos y cuartos.

Tite rearmó el rompecabezas por necesidad, pero en el fútbol actual varios timoneles se la juegan, por convicción, con centrales o laterales con perfil invertido para ocupar la posición de marcador de punta.

Así lo han hecho Pep Guardiola en el City y Mikel Arteta en el Arsenal, flamante campeón de la Premier League. “Esta posición ha ido cambiando gracias a la influencia de entrenadores como Pep Guardiola”, dijo el exlateral alemán Philipp Lahm, quien compartió con el DT catalán en Bayern Múnich, a la BBC en 2023.

“En defensa, se trata de dejar el menor espacio posible al rival, ocupando mucho terreno y manteniéndolo bajo control. En ataque, de aprovechar el espacio, creando el mayor espacio posible y generando tantas oportunidades como sea posible para los compañeros”.