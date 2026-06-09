El Athletic está "muy encima" del estado físico de Nico Williams

"Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico", subrayó Mikel González, director de Fútbol del club bilbaíno, en una rueda de prensa que compartió con el presidente, Jon Uriarte, para realizar un balance deportivo de la temporada del Athletic recién finalizada.

González aseguró que tras la lesión en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda que sufrió el 10 de mayo, Nico trabajó en Lezama hasta su incorporación a la concentración de España y, desde entonces, reciben "reportes prácticamente diarios" de la evolución del futbolista.

"La coordinación entre los servicios médicos del Athletic y los de la Federación Española es muy alta. Con Nico también estamos en contacto y una vez que pase el Mundial vendrá aquí para seguir con esos tratamientos que estamos realizando para él. No solo por pubis, sino por mantener ese cuerpo preparado para la exigencia de la elite", explicó.

El responsable deportivo apuntó además que la actual lesión muscular "no tiene nada que ver" con la pubalgia que ha lastrado al menor de los Williams hasta que en febrero decidieron parar al jugador y cambiar a otro tratamiento que se prolongó durante un mes y medio.

"Creo que nos equivocamos cuando priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores. Con ese primer tratamiento no fuimos capaces de conseguir su mejor versión compitiendo el fin de semana", admitió.

González recordó que, tras ese paréntesis de un mes y medio, el jugador regresó "bien" a comienzos de abril y "empezó a estar en un buen nivel suyo, con impacto en el juego y goles" hasta la lesión muscular que se produjo en el partido frente al Valencia.

"Nico lleva sin hacer una pretemporada completa varias temporadas. Lleva una exigencia altísima con el Athletic y siempre ha solido ir con la selección. Tenemos que trabajar muy fuerte con él para que sea capaz de asumir esas demandas de la competición", reflexionó.

"Su forma de jugar tremendamente explosiva y lleva al cuerpo al límite. Es un jugador que vive del talento, pero también de la explosividad. Es nuestra responsabilidad y un reto grande volver a ver la mejor versión de Nico. Estamos en ello", apostilló.