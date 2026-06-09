El Junior de Guillermo Paiva es bicampeón en Colombia

En el partido de vuelta de la final, disputado lunes en Medellín, Junior cayó por 1-0 en un estadio Atanasio Girardot colmado por una enfurecida hinchada verdolaga del Atlético Nacional, pero la goleada 3-0 que logró en la ida, el martes pasado en Barranquilla, le permitió jugar con comodidad.

Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias obtienen así su segundo título consecutivo, su duodécima estrella en la liga local y un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Lea más: Un doblete de Gakpo salva a Países Bajos del desastre ante Uzbekistán

En medio de cánticos incansables y bajo la lluvia, el Nacional peleó por dar vuelta la serie y presionó el arco rival en numerosas ocasiones sin lograr revertir el abultado marcador en contra de la ida.

El equipo paisa intentó hacer valer su localía con una propuesta ofensiva: hacia el minuto 54 logró abrir el marcador con un gol de Edwin Cardona, tras una jugada que nació por el costado con un pase perfecto de Andrés Sarmiento. Pero al minuto 62 desaprovechó una oportunidad de oro con un penal rematado por Alfredo Morelos que se fue por encima del travesaño. La falla de la pena capital golpeó el ánimo del equipo local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El triunfo del Junior representa una victoria para Luis Muriel, de 35 años, que llegó esta temporada al club del que es hincha procedente del Orlando City de la MLS y tras varios años jugando en Europa.

Junior disputó el campeonato con tres leyendas del fútbol colombiano que hicieron probablemente su última campaña juntos: los exinternacionales Teo Gutiérrez, de 41 años; Carlos Bacca, de 39, y Muriel.

El entrenador charrúa Alfredo Arias, reconocido por su estilo de juego atrevido, logró su segundo título con el club barranquillero.

El Tiburón tuvo que superar tres rondas de eliminación directa en un torneo atípico, sin cuadrangulares semifinales, que ajustó su formato por el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia este jueves.

El paraguayo Guillermo Miguel Paiva no participó del duelo consagratorio. Lleva 28 partidos y dos anotaciones en el presente ciclo.