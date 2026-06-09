Johan Vásquez destaca la ayuda de Rafa Márquez en selección para mejor el trato de balón

"Yo trato de aportar lo más que puedo desde mi experiencia defensiva a la que Rafa Márquez me ayuda mucho con el balón, no sólo a mí, los hace con todos nosotros", afirmó el zaguero del Genoa de la Serie A de Italia.

Vásquez se prepara junto con la selección mexicana para el partido inaugural del Mundial 2026 en el que se enfrentarán a Sudáfrica el próximo jueves en el Estadio Azteca.

Johan explicó que tener a un hombre de la experiencia de Márquez, una leyenda del Barcelona e histórico de la selección mexicana, ha potenciado el nivel de todos sus compañeros.

El defensa de 27 años, originario Navojoa, Sonora, también habló de la entrañable relación que tiene con Edson Álvarez, su compañero en la zaga central.

"Con Edson somos como hermanos, nos conocemos de muchos años. Es un orgullo compartir la central con él, esperemos que no sea ni el último partido, ni el último Mundial. Ambos no vemos la hora de que esto empiece", apuntó Vásquez.

En su turno, Mateo Chávez, lateral de 22 años que juega para el AZ Alkmaar de la Eredevisie, explicó la transición que atravesó esta selección en este proceso de Javier Aguirre.

"Hoy estamos con el enfoque y concentración para ir por los tres puntos. Antes era por mejorar el funcionamiento y por mostrarte para tener un lugar aquí, pero ahora sabemos que el resultado está por encima de todo, estamos buscando crear una idea de juego y siento que lo hemos logrado", detalló.

Chávez señaló que para sacudirse los nervios del debut mundialista, él busca distraer su mente con las actividades diarias, sin pensar en el futuro.

"A mí me sirve no pensar mucho, llegar al partido lo más despejado que pueda, me gusta descartar escenarios que no me sirven, por lo que vivo el entrenamiento día con día. No sé si voy a jugar, pero estoy con las puertas abiertas para lo que vayan a necesitar de mí", concluyó.