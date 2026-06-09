Rafael Yuste avisa a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

Durante su parlamento en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou y que abrió la reunión anual del Senado del club catalán, Yuste ha apuntado que "una cosa es tener celos y otra tener rabia" y que "a 600 kilómetros de distancia no han digerido" los éxitos del Barça.

El máximo dirigente de la entidad hasta que Joan Laporta tome posesión del cargo el próximo 1 de julio ha recordado "la rueda de prensa dantesca" que hizo Pérez para convocar las elecciones al Real Madrid y en la que el Barcelona fue protagonista inesperado.

"Para mí, fue un bochorno. Nos acusó de que las ligas estaban compradas, de que las habíamos ganado gracias a los árbitros, como si los linieres marcasen goles", ha afirmado Yuste antes de anunciar acciones legales contra el presidente del club blanco, "porque ha recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar".

"Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", ha sentenciado en el acto Rafa Yuste ante los 144 senadores presentes de los mil que tiene la entidad catalana.