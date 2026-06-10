A 1 día del Mundial: El calvario del autogol que solo ha sucedido en un partido inaugural

Aquella desgracia cobró vida en el minuto 11 del partido de apertura de Brasil 2014. Tras un centro raso del croata Nikica Jelavic, el lateral izquierdo desvió el balón hacia su propia meta enmudeciendo al Arena de São Paulo y firmando el bautismo de fuego más cruel para un anfitrión.

A pesar del impacto psicológico de inaugurar su propio certamen con un autogol, la Canarinha hizo gala de su jerarquía para revertir el resultado en un duelo en el que fueron definitivas la estelar actuación de Neymar, autor de un doblete, y una diana de Oscar que selló el 3-1.

La pesadilla defensiva de marcar en arco propio ha dejado, hasta la última edición de Catar 2022, un registro de 54 autogoles en los Mundiales. Esta cifra forma parte de las 2.720 anotaciones totales en la historia de la competición, lo que representa un poco menos del 2 % de los tantos.

La distribución de estos errores sitúa a México en la cima de la tabla que nadie quiere liderar, acumulando cuatro goles en contra. Al Tri le siguen de cerca Marruecos y Bulgaria con tres autogoles cada uno, mientras que una larga lista de doce países, entre los que figuran Brasil, Argentina y España, registran dos.

En la acera opuesta, han celebrado las delegaciones que más provecho han sacado de los desatinos ajenos. La selección de Francia encabeza la lista de beneficiadas con seis festejos otorgados por sus rivales, secundada por Alemania e Italia con cuatro, y Portugal junto a Estados Unidos con tres.

Entre las ediciones más accidentadas están Suiza 1954 y Alemania 2006, que registraron cuatro autogoles, Francia 1998 contabilizó seis y Brasil 2014 sumó cinco, cifras que palidecen ante el récord absoluto de Rusia 2018.

En tierras rusas se llegó a la marca de 12 autogoles en un solo torneo, que representaron un 7,1 % del total de las 169 anotaciones de esa cita, en un hecho que elevó el promedio habitual.

Así como el partido inaugural de la Copa Mundial, la gran final también ha atestiguado un único tanto en propia puerta en casi un siglo de competición, en una desdicha que le correspondió al delantero croata Mario Mandzukic, quien desvió un balón a sus redes en favor de Francia durante el duelo decisivo de 2018.

A pocas horas de que comience a rodar el balón en las canchas de Norteamérica, las 48 selecciones participantes necesitarán que sus defensores salten al césped entendiendo que un solo parpadeo puede inscribir su nombre en la bitácora del lamento mundialista, un riesgo mayor ahora gracias a la disputa de 40 partidos más que en las últimas ediciones.