Andrés Iniesta abre una sede de su academia de fútbol en Dubái

"El legendario futbolista español y exestrella del FC Barcelona, ​​Andrés Iniesta, anuncia la inauguración de la Iniesta Academy en Dubái", dijo en un comunicado la Oficina de Medios de Dubái, que explicó que el proyecto se lanza en colaboración con el inversor y funcionario emiratí Abdulrahman Almeqbali, además del Consejo Deportivo de Dubái.

Según la nota, la iniciativa "busca identificar y desarrollar el talento futbolístico local, formando a los jugadores con la metodología de entrenamiento de primer nivel de Iniesta".

La academia efectuará pruebas de selección en el complejo Dubái Sports World del 1 al 14 de agosto para elegir a los jugadores que deseen unirse, antes de la apertura de varias sedes en diferentes zonas de la capital financiera de Emiratos.

Según la página web de la Iniesta Academy, la iniciativa cuenta ya con sedes en España, Japón, Panamá, México, Nicaragua, Colombia, Chile y El Salvador.

El pasado 1 de junio, el Gulf United FC anunció que Iniesta arrancará su carrera como entrenador principal en este club emiratí, en un momento en el que el manchego está residiendo en Dubái tras retirarse hace dos temporadas como profesional en el Emirates Club.

El Gulf United, afincado también en Dubái y fundado en 2019, cuenta con la plantilla con la edad media más baja de la First Division League de Emiratos Árabes Unidos y es conocido en su país por ser el primero en encadenar títulos y ascensos consecutivos en temporadas seguidas.