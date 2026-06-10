El internacional paraguayo Hugo Martínez deja el Avanza Jaén tras una temporada

El ala nacido en Asunción hace 33 años pone fin a su etapa en el conjunto jiennense después de una campaña en la que disputó veintiséis partidos y marcó ocho goles en Segunda División.

La salida del internacional paraguayo supone la marcha de uno de los jugadores con mayor experiencia y prestigio de la plantilla. Martínez llegó al Avanza Jaén con el aval de una dilatada trayectoria y con el objetivo de aportar liderazgo y calidad a un proyecto que buscaba consolidarse en la categoría.

Sin embargo, pese a su rendimiento individual, el equipo no logró alcanzar el objetivo de la permanencia, aunque tiene opciones de mantenerse por cuestiones administrativas.

Durante la temporada, el paraguayo fue uno de los jugadores más utilizados por el cuerpo técnico y uno de los referentes ofensivos del equipo. Sus ocho goles le permitieron situarse entre los futbolistas más destacados del conjunto jiennense en el apartado realizador, aunque finalmente los resultados no acompañaron y el club consumó el descenso.

Martínez deja Jaén con la vitola de ser una de las figuras más importantes del fútbol sala paraguayo. Internacional absoluto desde hace años, acumula más de 130 encuentros con la selección nacional y ha representado a su selección nacional en tres Campeonatos del Mundo organizados por la FIFA, lo de Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024.