'Para toda la vida', lema de la campaña del Betis en la vuelta a la Liga de Campeones

El club bético informó este miércoles de la campaña de abonados para esta su segunda campaña en La Cartuja, en la que el aforo máximo de socios seguirá fijado en 57.000, por lo que el número de altas dependerá de las bajas registradas durante la fase de renovación.

El club ya mantuvo en el momento del traslado que todas las altas que haya en esta etapa provisional en La Cartuja, un recinto de mayor aforo, no tendrán asiento asegurado a la vuelta al Benito Villamarín, prevista para la temporada 2028-2029.

En la temporada de la vuelta a la Liga de Campeones veintiún años más tarde, el Betis inició este miércoles la fase de renovaciones, que se extenderá hasta el próximo 7 de julio, en un abono que incluye, como novedad, los cuatro duelos europeos de la liguilla de la Liga de Campeones que afrontará el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Las citas para formalizar el alta tendrán lugar entre los próximos 20 y 24 de julio, una vez concluidas las fases de renovación y la posterior fase de reagrupación infantil y de cambios de ubicación.