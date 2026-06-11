Dos médicas acusadas de la muerte de Maradona cruzan acusaciones en tenso careo

El careo tenía como objetivo aclarar las distintas versiones sobre las prestaciones solicitadas por la psiquiatra y las efectivamente autorizadas por Forlini, quien cumplía el rol de nexo entre la empresa y los médicos de Maradona durante el tratamiento domiciliario que recibió en sus últimas dos semanas de vida, tras ser operado de un hematoma en la cabeza.

Mientras Cosachov expuso que solicitó prestaciones que no se cumplieron -entre las que se encontraban un médico clínico, un neurólogo y una ambulancia-, Forlini afirmó: "A mí ese pedido no me llegó".

"No es mi responsabilidad que a vos no te haya llegado", respondió Cosachov, quien puntualizó que la solicitud fue reiterada en numerosas ocasiones.

Según Forlini, las prestaciones de la empresa se decidieron a partir del acta que oficializó la salida de Maradona de la clínica en la que fue intervenido del hematoma e la cabeza.

En el documento, redactado por Swiss Medical y firmado por Cosachov, la empresa solo se comprometía a ofrecer enfermeros y acompañantes terapéuticos.

"Si no leíste lo que firmaste, es tu responsabilidad", sancionó Forlini, ante lo cual Cosachov se excusó argumentando que la reunión había sido "convocada a las apuradas" y que nunca se imaginó que la empresa no cumpliría con todo lo conversado previamente.

"En todo caso, nunca reclamaste nada", agregó Forlini, pero Cosachov la desmintió: "Los primeros días posinternación te dije que había un desentendimiento con respecto a lo que se acordó. Te lo dije claramente. Necesitábamos un clínico porque esto excedía nuestra especialidad".

Forlini afirmó además que "veía cierta incongruencia" en que el neurocirujano Leopoldo Luque y Cosachov, los médicos a cargo de la salud de Maradona, pidieran un médico clínico, cuando la psiquiatra le había dejado "muy en claro" que ellos eran quienes tomaban las decisiones en torno a la salud del astro.

La casa en la que falleció Maradona no contaba con equipamiento médico ni una ambulancia en la puerta del domicilio, como los médicos le habían prometido a las hijas del 'Diez'.

Si bien Forlini había declarado el martes que "nunca se pidió equipamiento médico", Cosachov volvió a apoyarse la solicitud realizada, particularmente en la ambulancia, que incluye ese tipo de aparatología.

"Si vos fuiste a la casa y no veías la ambulancia me lo hubieras dicho", dijo Forlini, ante lo cual Cosachov reconoció: "No, porque dijeron que iba a estar en una posta cercana".

Según se desprende de la declaración del primer médico que llegó en ambulancia al domicilio de Maradona el 25 de noviembre de 2020, pocos minutos después de la descompensación que derivó en su muerte, la ambulancia se encontraba efectivamente en una posta cercana.

Además de Cosachov, Forlini y Luque, son juzgados en este proceso el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.