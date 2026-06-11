El 58 % de los brasileños aprueba a Carlo Ancelotti al mando de la Canarinha, según sondeo

Este dato, que creció 17 puntos respecto a la medición de abril, representa un espaldarazo para el técnico italiano, que asumió el mando de la Canarinha en mayo de 2025 y acumula desde entonces 12 compromisos dirigidos, con un saldo de siete victorias repartidas entre las eliminatorias mundialistas y los amistosos de preparación.

El índice de desaprobación cayó del 29 % registrado en abril al 14 % en junio, en base a la encuesta que entrevistó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Sin embargo, el optimismo hacia el estratega contrasta con el escepticismo de la afición respecto al resultado final del torneo.

Según esta misma encuesta, el 56 % de los encuestados no cree que la selección consiga adjudicarse el ansiado 'hexa' en este Mundial, frente a un 35 % que mantiene la ilusión del título, una cifra que, no obstante, refleja un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con los datos de abril.

Al evaluar el desempeño por etapas, un 23 % de los encuestados pronostica que Brasil quedará eliminado en la instancia de cuartos de final, al igual que Catar 2022, en tanto que un 8 % proyecta que alcanzará las semifinales y un 3 % lo ve como subcampeón.

La figura de Neymar también genera debate entre los hinchas brasileños, aunque con un saldo a favor en la opinión pública: el 53% aprueba su convocatoria, frente a un 38 % que se manifiesta en contra.

Más allá de las encuestas, la principal preocupación en torno al dorsal '10' es su estado físico para el debut del próximo sábado ante Marruecos en Nueva Jersey.

Neymar, quien fue incluido a última hora en la lista definitiva elaborada por Ancelotti, aún no se entrenó a la par del equipo, aunque la última evaluación médica realizada este lunes evidenció una "buena evolución" dentro de los parámetros esperados.

El máximo goleador histórico de la selección nacional se vio obligado a perderse los dos compromisos amistosos previos de preparación, en los cuales Brasil se impuso ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1).

Tras su debut de este fin de semana, la pentacampeona del mundo continuará su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Haití el 19 de junio en Filadelfia, para posteriormente medirse contra Escocia cinco días después, el 24 de junio, en la ciudad de Miami.