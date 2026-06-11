El Real Madrid posMourinho

La frase más repetida en el seno del Real Madrid al referirse a Mourinho es que elevó el nivel competitivo del Real Madrid, señalándole como el germen de los éxitos en la ‘Champions’ que llegarían desde el primer año posterior a su adiós.

De un Real Madrid que acumulaba tropiezos en octavos de final y no encontraba la fórmula para ser dominante en la competición que marca el paso del club, a llegar a dos semifinales en las que no estuvo lejos de pisar la final.

Cayó contra el Barcelona en 2011 en una eliminatoria de alta tensión, en rueda de prensa entre Mourinho y Guardiola y la expulsión de Pepe en la ida; en 2012 ante el Bayern de Múnich en los penaltis, en el Bernabéu; y en 2013, también en el Bernabéu, tras no poder culminar la remontada frente al Borussia Dortmund.

Y Mourinho dijo adiós -hasta ahora, que se ha convertido en un hasta luego-, mientras el Real Madrid buscó un perfil diferente en el banquillo, gestión y mano izquierda, que le llevó a encadenar los ansiados éxitos en Europa.

Primero Carlo Ancelotti, quien rompió la sequía de 12 años sin levantar el título de la Liga de Campeones, un breve periodo con Rafa Benítez, quien intentó elevar el control y no funcionó, para dar paso a un Zinedine Zidane que hizo historia. Tres ‘Champions’ consecutivas, nunca un equipo había encadenado títulos en la era moderna de la competición.

Zidane salió y llegó Julen Lopetegui. Duró unos meses, Santiago Solari entró desde el RM Castilla y antes de que acabase la temporada Zidane estaba de vuelta.

Sin embargo, su segunda temporada acabó con una temporada en blanco y la vuelta de Carlo Ancelotti. Desde el club presidido por Florentino Pérez recurrieron a un perfil parecido, el de Carlo Ancelotti, y sus dos Ligas de Campeones en tres años le dieron la razón.

Tras ‘Carletto’, en la temporada que acaba de finalizar, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa encadenaron proyectos que duraron medio año y que pusieron fin al clima de paz que reinaba en el Real Madrid.

Con Zidane y Ancelotti al mando, el Real Madrid vivió en una ‘balsa de aceite’ en la que sumó a sus vitrinas 27 títulos. Sin embargo, esta tranquilidad se rompió esta campaña y desde el club buscan un giro desde el banquillo.

Por delante para Mourinho, retos dentro del vestuario, al tener que gestionar egos en la plantilla que han alterado el día a día del club, y también fuera, con un ‘caso Negreira’ que copa la actualidad del club en su mensaje exterior.

“Me han robado siete ligas”, aseguró recientemente Florentino Pérez. Una crítica al arbitraje, en favor al FC Barcelona, que Mourinho expuso en su primera etapa y ahora denuncia el Real Madrid.

Tema candente que Ancelotti gestionó siempre de la mano del club, de forma pacífica, al ser el entrenador el gran portavoz del Real Madrid los últimos años, y que ahora le tocará asumir a un Mourinho cuya primera rueda de prensa pondrá las bases de una nueva etapa en el club en busca de los éxitos perdidos.