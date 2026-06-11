Erik Lira: Tenemos el techo muy alto

"Tenemos el techo muy alto y no nos vamos a conformar con nada, hubo nerviosismo, pero comenzamos con el pie derecho delante de nuestra gente", dijo Lira.

El contención, uno de los jugadores mexicanos de mayor crecimiento en los dos últimos años, explicó que el equipo del entrenador Javier Aguirre confía en caminar un paso a la vez en el Mundial y si bien aspira a jugar el sexto partido, que significa llegar a cuartos de finales, no piensan en eso.

"No podemos pensar en el sexto sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, juntos como familia, unidos como familia. Ahora a preparar bien el partido contra Corea, en Guadalajara", afirmó.

México derrotó hoy 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial en un encuentro que dominó, en el que Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron goles para reflejar la superioridad en el marcador.

"Es una responsabilidad grande que once mexicanos representen en la cancha a millones de personas; salimos a hacerlo lo mejor posible", explicó.

Si bien mostró alegría por poner la primera asistencia para gol del Mundial en su país, Lira destacó que su real felicidad es por la victoria, que significó un buen comienzo hacia el propósito de liderar el grupo A, en el que el próximo 18 México enfrentará a Corea; y el 24 a la República Checa.

"He vivido un momento que me voy a llevar toda la vida; ha valido la pena todo lo que me costó estar acá; no sé si se vaya a repetir un momento como el que viví hoy", señaló en referencia a su destacada actuación en su primer Mundial.

Al hablar del apoyo de la hincha, el medio de contención confesó haber sentido una emoción que lo regresó a su niñez porque creció en un barrio cerca del Estadio Ciudad de México, conocido como el Azteca, donde los legendarios Pelé y Maradona ganaron las finales de 1970 y 1986, respectivamente.

"Yo me crié por esta zona del sur de la Ciudad de México; entonces era bonito ver a la gente gritando, vamos México", concluyó.