Hakimi acude en bicicleta al entrenamiento de Marruecos entre fuertes medidas de seguridad

El combinado de Mohamed Ouahbi completó su penúltimo entrenamiento antes de su debut mundialista en las instalaciones del colegio privado The Pingry School, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos), donde se desplegó un ostensivo dispositivo de seguridad.

Hasta siete policías uniformados escoltaron los quince minutos de la práctica abiertos a los medios de comunicación, según pudo comprobar EFE.

Los jugadores ocuparon el lateral de un campo, los fotógrafos se situaron justo enfrente, en la otra banda, y justo detrás estaban los siete agentes observando todos los movimientos.

La plantilla acudió al campo de entrenamiento por su propio pie, pero Hakimi optó por entrar en bicicleta, rodear el campo e ir sobre ruedas hasta la caseta donde estaban el resto de jugadores y la comisión técnica.

Otro momento destacado fue la larga conversación que mantuvieron durante esos minutos previos Amrabat, centrocampista del Real Betis, y Brahim Díaz, delantero del Real Madrid y llamado a ser una de las figuras de este Mundial.

En medio de un intenso calor, los Leones del Atlas se dividieron en dos grupos para hacer rondos y realizaron ejercicios de circulación de balón.

Al final, todos se juntaron en el círculo central dados de la mano, mientras otros tres compañeros -también de la mano- intentaban robarles la pelota.

Marruecos, la gran revelación en Qatar 2022, debutará el sábado contra Brasil, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El 19 de junio se medirá a Escocia y cerrará su participación en el Grupo C el día 24 contra Haití.